Британские ученые: зафиксировано в 2,5 раза больше умерших от побочных эффектов вакцины Pfizer, чем от AstraZeneca

Британские ученые утверждают, что зафиксировали в 2,5 раза больше умерших от побочных эффектов вакцины Pfizer, чем от вакцины AstraZeneca. Соответствующий доклад опубликовал Институт глобальных изменений Тони Блэра.

В Великобритании, как утверждается в исследовании, на каждые 400 тысяч введенных доз вакцины от коронавируса Pfizer приходится 1 случай смертельного тромбоза. Для сравнения, каждый такой случай побочных эффектов после британской вакцины AstraZeneca приходится на 1 млн доз. Ученые Института Тони Блэера утверждают, что и вероятность заражения коронавирусом после Pfizer почти в 3 раза выше, чем после AstraZeneca. На этом фоне бывший британский премьер Тони Блэр призвал нынешнее правительство активно проводить рекламную компанию, которая, по его словам, развеяла бы сомнения относительно опасности национальной вакцины.

Некоторые страны ранее временно ограничили использование препарата AstraZeneca после появления данных о случаях тромбозов после вакцинации. При этом Европейское агентство лекарственных средств пришло к выводу, что преимущества использования этой вакцины перевешивают возможные риски. К слову, авторы исследования, сравнивающего препараты компаний Pfizer и AstraZeneca, считают, что угроза возникновения тромбоза все равно значительно выше в случае, если человек заражается коронавирусом.

Тем временем европейский регулятор допустил связь между образованием тромбов и вакцины американской компании Johnson & Johnson. В то же время там подчеркивают, что и от ее использования выгода выше, чем риски.