Берлинская полиция вынуждена была распустить демонстрацию противников ограничительных мер, вынесенных из-за пандемии коронавируса.

В течение дня в бундестаге шли дебаты о запланированных изменениях в Законе о защите от инфекций. Около восьми тысяч противников законодательной новеллы собрались в центре Берлина. Однако из-за массивных нарушений гигиенических предписаний полиция запретила демонстрацию. Несмотря на многочисленные предупреждения по громкоговорителю и призывы соблюдать ограничительные меры, протестующие отказывались от масок и необходимой дистанции.

Более двух тысяч стражей порядка были задействованы во время мероприятия. Присутствовали также полицейские с собаками и на лошадях.

Здание бундестага было обнесено временными барьерами.

Несколько участников протестов попытались прорвать ограждения около Бранденбургских ворот. Так как они начали бросить в полицейских бутылки, стражам порядка пришлось в отдельных случаях пустить слезоточивый газ. Семь человек было взято под стражу. При этом были применены силовые меры, заявил представитель полиции. Наготове стояли водометы.

Во второй половине дня депутаты бундестага одобрили поправки к закону. При более ста случаев заражения на сто тысяч человек в неделю по всей Германии будут вводиться жесткие меры. Предусмотрен также запрет на выход из дома с 22 двух до 5 часов.

В ноябре полицейским пришлось применить водометы при разгоне демонстрации противников принятых правительством ограничительных мер. Многочисленные протестующие были временно взяты под стражу.