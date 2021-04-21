Приграничный штат Аризона стал местом невиданного ранее массового притока мигрантов из соседней Мексики, сообщают американские СМИ.

Издание The Arizona Republic сообщает о начатом несколько недель назад строительстве огромных палаточных павильонов, предназначенных для временного размещения мигрантов, которые ежедневно пересекают границу Соединенных штатов в надежде получить на территории этой страны убежище и работу. Корреспондент газеты, находящийся в крупнейшем в этом штате центре по приему мигрантов, в предместье города Тусон, в ста километрах от Мексики, сообщает, что именно здесь сконцентрировано наибольшее число беженцев. Тут же они проходят медосмотр и тестирование на ковид. Пограничная служба США называет цифру в 80 тысяч человек, которые проникли на американскую территорию только в текущем финансовом году, то есть, с октября прошлого года. Всего же за годы действия соответствующего распоряжения администрации США на родину были возвращены более 600 тысяч мексиканцев. В Тусоне, штат Аризона полиция задерживает от 600 до 800 нелегалов ежедневно.

В соответствии с действующими эпидемиологическими правилами, принятыми еще предыдущим главой Белого дома, в целях противодействия распространению коронавируса, примерно 85 процентов от этого числа мигрантов отправляются назад в Мексику, пишет The Arizona Republic. Газета отмечает, что упомянутый подзаконный акт не распространяется на детей и подростков без сопровождения взрослых. Стремительно растущее в последнее время количество мигрантов именно этой категории, как правило, 16-17-летних подростков, все больше беспокоит службу пограничного патрулирования США. Другая сложность для американских властей заключается в том, что Мексика категорически отказывается принимать высылаемых Америкой нелегалов с тяжелыми хроническими заболеваниями, беременных женщин и мигрантов из третьих стран, входящих в так называемый Северный треугольник — Гватемала, Гондурас и Сальвадор, отмечает корреспондент издания.

Телеканал Фокс10, вещающий в столице Аризоны, городе Финикс, в свою очередь, рассказывает, что преследование нелегалов со стороны полиции и пограничной службы вынуждает их скрываться в малодоступных горных и пустынных районах штата, где они часто погибают от отсутствия крыши над головой и недостатка еды.

За весь прошлый год в приграничных территориях штата было найдено более двухсот останков покинувших Мексику беженцев, преимущественно, мужчин в возрасте от 20 до 50 лет.