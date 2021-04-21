В избирательном штабе «Яблока» задержали всех присутствующих

Кандидат в Госдуму от партии «Яблоко» Кирилл Гончаров сообщил в эфире «Эха Москвы», что в его избирательный штаб пришли полицейские и задержали всех присутствующих.

«Пришли трое полицейских из Кунцевского районного ОВД. Стали задерживать весь штаб. Здесь находилось 17 человек — волонтеров, включая местного жителя, который пришел на встречу. В итоге перекрыли выход, не дали никому выйти, а сейчас всех везут в ОВД района Кунцево, мотивируя тем, что поступил анонимный звонок о том, что кто-то из нас сегодня будет участвовать в акции поддержки Навального», — сказал он.

По словам К.Гончарова, суть претензия не ясна пока даже самим полицейским. «Они сами пока не очень понимают, говорят об анонимном звонке. На вопросы наши — кто конкретно из нас участвует в митинге и кого вы должны задержать — они задерживают всех», — сказал он.