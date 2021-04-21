Чехия просит союзников по НАТО провести еще одну встречу в конце этой недели, чтобы обсудить возможные скоординированные шаги на фоне дипломатического конфликта с Россией. Прага обвиняет Москву в нарушении суверенитета и национальной безопасности.

17 апреля Чехия выслала 18 российских дипломатов. В ответ МИД России объявил персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства. В Кремле заявили, что обвинения Чехии в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году безосновательны.

