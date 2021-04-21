Десять сотрудников посольства США в Москве объявлены персонами нон грата

В течении месяца они должны покинуть Россию.

Эта мера, как указано в заявлении российского МИДа, является зеркальным ответом на действия Америки. При этом во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что в ближайшее время последуют и дальнейшие санкции со стороны Москвы, какие именно, не уточняется.

Новый виток обострения взаимоотношений России и США начался после заявления президента Соединенных штатов Джо Байдена о том, что президента Владимира Путина можно назвать убийцей.

На прошлой неделе Байден объявил о новом пакете санкций. В частности, под них попали более 30 юридических и физических лиц, которые якобы причастны к вмешательству в выборы. Также ограничения коснулись восьми человек, связанных с Крымом. После этого было объявлено о высылке 10 российских дипломатов, среди которых, по мнению американской стороны, есть представители спецслужб.

Американского посла Джона Салливана сейчас нет в Москве. Он временно уехал в Вашингтон. Сообщается, что дипломат вернется в ближайшие недели.

Российский посол Анатолий Антонов покинул США для консультации в Москве еще в середине марта. Сообщений о том, когда он вернется в Вашингтон, пока не было.

Президент России, выступая с посланием Федеральному собранию, пообещал жестко отвечать на недружественные шаги. В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин убежден, что границы допустимого в отношениях с другими странами может определять только Россия.

По словам Володина, Путин в своем послании ясно дал понять, что не допустит вмешательства в российские дела.