ОВД-инфо: Более двухсот человек задержаны в связи с новыми акциями протеста в поддержку политика Алексея Навального

Некоторых людей, попавших в полицию, уже завтра ждёт суд.

Серия задержаний задолго до начала митинга прошла в Москве. В полиции оказались политик Владимир Рыжков, а также юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш. Рыжкова задержали утром, затем отвезли в ОВД Хамовники, где оставили до суда, который пройдёт только завтра. Телеканалу Дождь политик рассказал, что его обвиняют в организации несогласованного митинга за ретвит якобы новости об акции.

Полиция этим утром также задержала Любовь Соболь. Юриста ФБК, которая ранее объявила о намерении бороться за кресло в Госдуме, вытащили из такси возле станции Автозаводская. Её продержали два часа в микроавтобусе. Соболь как сообщил её адвокат Владимир Воронин, хотят привлечь за участие в эфире «Эха», при этом в нём соратница Навального ни слова о митинге не говорила. Однако в полицейском рапорте утверждается, что призыв якобы звучал. Политик телеканалу Настоящее время назвала задержание похищением.

Полным абсурдом называет своё задержание пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. Её сегодня схватили возле подъезда дома, когда она в разрешённое следователем время вышла в магазин. Два часа продержали в полицейской машине без объяснения причин, написала в твиттере адвокат Вероника Полякова. Позже на пресс-секретаря политика составили протокол за организацию митинга с помощью интернета, при этом Ярмыш уже 2,5 месяца находится под домашним арестом по так называемому «санитарному делу» и интернетом пользоваться не может. Напомню, что Фонд борьбы с коррупцией российские власти считают инсотранным агентом .В Нижнем Новгороде полиция перед акцией задержала академика РАН Ефима Хазанова. Его обвинили в организации митинга без подачи уведомления. Хазанова около часа назад отпустили из полиции, завтра его ждёт суд. По данным правозащитного портала ОВД-инфо физика задержали за репосты информации об Алексее Навальном в соцсети Facebook.

Накануне перед акцией в поддержку Навального задержания активистов и журналистов прошли в 20 городах, сообщает ОВД-инфо. Большинство оказались в полиции из-за публикаций в соцсетях по административной статье о нарушении порядка организации митинга.

Высшие учебные заведения призывают студентов не участвовать в политических протестах и в приказном порядке усиливают учебную дисциплину. Так поступил, например, петербургский Педиатрический медицинский университет.

Исполняющий обязанности ректора Иван Ляхов приказал деканам четырех факультетов проверить, как студенты и ординаторы посещают занятия в период с сегодняшнего дня и до конца этого месяца. Тех, кто отсутствует без уважительной причины привлекут к административной ответственности. Начальник управления внешних связей университета Лика Титова подтвердила «Эху» подлинность документа. Но, по ее словам, такие приказы выходят регулярно, так как в медицинских вузах студенты обязаны посещать все лекции. На вопрос об административном наказании за непосещение она ответила, что студентам назначат отработки. На юридическом факультете петербургской Высшей школы экономики студентов прямо предупредили, что участие в митингах может повлечь тяжелые правовые последствия и призвали не принимать в нем участие. В «Межвузовском студенческом городке» администрация на своем официальном сайте также откровенно предупредила, что участие в несанкционированных митингах студентов ждут штрафы, обязательные работы и административный арест.

Сообщения о том, что студенты сталкиваются с подобными предупреждениями, поступают сегодня из разных регионов России.

Пока самые крупные акции в поддержку Навального состоялись в Иркутске и Новосибирске. В Новосибирске митинг проходил на центральной городской площади – площади Ленина. По оценке журналиста издания «Тайга.инфо» Алексея Мазура, в акции приняли участие около 4 тысяч человек, здесь обошлось без массовых задержаний.

Сторонники Навального сообщали, что во всероссийской акции протеста примут участие не менее 14 сибирских городов.

По подсчетам «Эха Москвы», если сравнить реальную численность акции, в частности, в Сибири с количеством записавшихся на сайте «Свободу Навальному», получается, что на улицы выходит примерно каждый третий.

Главный редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов считает, что на протестную активность россиян повлияли жесткие действия властей.

При этом Смирнов уверен, что люди выходят на протесты не только ради Навального, но и по совокупности поводов и общего недовольства.