Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, как сообщается в ее «Твиттере», доставлена в Мещанский суд Москвы

Ей вменяют призывы к несогласованным протестам в соцсетях, хотя она не может пользоваться интернетом из-за домашнего ареста по так называемому санитарному делу. Это отметила сегодня ее адвокат Вероника Полякова. Ярмыш грозит до 10 суток административного ареста.

До 30 суток или штраф до 300 тысяч рублей могут назначить другой соратнице Алексея Навального Любови Соболь. Ее задержали утром. Политику вменяют повторное нарушение при организации несогласованной акции, рассказал ее адвокат Владимир Воронин.

