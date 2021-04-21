Президент Российской академии наук пообещал взять под свой контроль задержание академика Ефима Хазанова

Александр Сергеев на общем собрании РАН сказал, что готов обратиться в высокие инстанции, передает «Интерфакс». Вопрос о задержании замдиректора Института прикладной физики поднял академик Валерий Рубаков. Он подчеркнул, что сажать ученых в кутузку совершенно недопустимо.

Ефим Хазанов был задержан утром в Нижнем Новгороде в своем рабочем кабинете. Ученый написал в «Фейсбуке», что его обвинили в организации несогласованной акции и поводом стали репосты на его странице в «Фейсбуке» записей об Алексее Навальном. Ефим Хазанов добавил, что его отпустили из полиции под обязательство о явке в суд.