Глава Европейского совета Шарль Мишель выразил сожаление в связи с задержаниями сторонников Навального в России

Он призвал Кремль уважать право на мирные собрания и шествия, написал высокопоставленный европейский чиновник в своем твиттере. Он также призвал власти оказать Алексею Навальному необходимую и качественную медицинскую помощь и освободить его из тюрьмы.
2021-04-21T17:32:05+03:00
2021-04-21T17:32:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:32, 21 апреля 2021
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