Акции в поддержку Алексея Навального начались в российских городах на Урале

В частности, сторонники оппозиционного политика вышли в центр Челябинска и Миасса, пишет местное интернет-издание Znak.com. В Екатеринбурге, как рассказывают очевидцы, В Екатеринбурге закрыли станцию метро «Площадь 1905 года». Силовики перекрыли проход к месту, где должна была пройти акция протеста. Выступления также прошли в городах Сибири и на Дальнем Востоке. По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», задержаны почти 200 человек.

Если сравнить реальную численность участников акций (по данным изданий Тайга.инфо и МБХ.Медиа) в Сибири с тем, сколько человек записалось на сайте «Свободу Навальному», то получается, что на улицы выходит примерно каждый третий из тех, кто собирался это сделать. Власти предупреждали, что выступления не согласованы.