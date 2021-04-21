Индонезийский флот сообщил о потере связи с подлодкой рядом с островом Бали

На ее месте с воздуха было обнаружено масляное пятно.

Подлодка должна была провести учебные торпедные пуски, однако незадолго до намеченного старта перестала выходить на связь, сообщили военные. Сейчас уже направлен запрос вооруженным силам Австралии и Сингапура с просьбой оказать помощь в поисках судна. Командующий вооруженных сил намерен лично посетить место, где в последний раз было зафиксировано пропавшее судно.

По официальным данным, на борту находится более 50 членов экипажа. Местные СМИ пишут, что лодка может находиться на глубине 700 метров.

В интервью агентству «РИА Новости» бывший командующий российским Балтийским флотом Владимир Валуев рассказал, что такое погружение может быть вызвано только аварийной ситуацией. Есть опасность того, что корпус судна может повредиться.

Пропавшая подлодка – одна из пяти, имеющихся у Вооруженных сил Индонезии.