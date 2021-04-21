Растет число задержанных в ходе несогласованных акций в поддержку Алексея Навального

Сейчас выступления проходят на востоке России. По последним данным, которые приводят правозащитники, в отделы полиции доставлены не менее 182 человек.

Первые акции в поддержку Навального состоялись во Владивостоке и Магадане. В этих городах акции попытались разогнать силой. По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», одного из протестующих в Магадане ударили головой об автозак, также оказался избит еще один человек. Некоторых, как уточняет местное агентство «Весьма», силовики буквально заносили в автозаки. Более 20 человек оказались задержаны и в Кемерове – причем, по данным правозащитников, это произошло в километре от изначального места проведения акции. Еще по меньшей мере 15 человек, как утверждается, задержаны в Барнауле.

В Новосибирске, в свою очередь, несогласованный митинг пока один из самых крупных. По утверждениям сибирского агентства «Тайга.Инфо», в центре города собралось до 4 тысяч человек. При этом пока задержаний нет, несмотря на то, что полиция призывает людей разойтись. В некоторых городах – например, в Иркутске, Владивостоке и Южно-Сахалинске – состоялись шествия.

Ранее сотрудники штабов Алексея Навального в регионах также сообщали об обысках и задержаниях в преддверие несогласованных акций.