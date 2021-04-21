«Тайга-инфо»: В Новосибирске прошла акция в поддержку Навального, в которой приняли участие около 4 тысяч человек

По словам руководителя аналитического отдела «Тайга-инфо» Алексея Мазура, мероприятие прошло достаточно свободно без задержаний. Об этом он рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Прошла акция на удивление мирно и спокойно. Мы ожидали, что будет перекрыт центр, но люди перемещались свободно по площади. На улицах было достаточно полиции: были автозаки, большое количество правоохранителей, но задержаний и винтилова, как в прошлый раз, не было. При этом люди могли ходить достаточно свободно и стоять с плакатами», — рассказал А.Мазур.

В акции протеста в поддержку политика Алексея Навального приняло около 4 тысяч человек. А.Мазур связал меньшее количество участников в мероприятии с трансляцией послания президента в этот момент.

Ранее Штаб политика Алексея Навального объявил об участии не менее 14 сибирских городов во всероссийской акции протеста 21 апреля.