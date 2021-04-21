У берегов Индонезии пропала подводная лодка

На ее борту находились более пятидесяти человек. По словам командования индонезийского флота, недалеко от места, где в последний раз подлодка выходила на связь у острова Бали, обнаружено нефтяное пятно. Туда направлены два корабля военно-морских сил. Военные не исключают, что пропавшее судно может находиться на глубине 700 метров.