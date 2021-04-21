У берегов Индонезии пропала подводная лодка

На ее борту находились более пятидесяти человек. По словам командования индонезийского флота, недалеко от места, где в последний раз подлодка выходила на связь у острова Бали, обнаружено нефтяное пятно. Туда направлены два корабля военно-морских сил. Военные не исключают, что пропавшее судно может находиться на глубине 700 метров.
2021-04-21T16:33:31+03:00
2021-04-21T17:10:50+03:00
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16:33, 21 апреля 2021
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