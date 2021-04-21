Ученому Ефиму Хазанову, которого задержали сегодня в Нижнем Новгороде, может грозить до 10 суток ареста

Он сам написал на своей странице в Фейсбуке, что в отношении него составили протокол по обвинению в организации несогласованной акции. Хазанов добавил, что его отпустили под обязательство о явке в суд. Полицейские сказали Хазанову, что задержали его из-за публикации в социальных сетях, которые были посвящены Алексею Навальному. Причем, речь идет о репостах.

Как напоминает газета «Коммерсант», в 2018 году ученого наградили Госпремией за создание фундаментальных основ и инструментальных решений проблем регистрации гравитационных волн.

Только что президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что организация готова вступиться за Хазанова, передает «Интерфакс».