Более ста человек задержаны по всей России в связи с акциями в поддержку Алексея Навального

Такую цифру приводят представители правозащитного проекта «ОВД-Инфо». Пока что больше всего – почти два десятка – задержаны в Кемерове. Сами выступления в поддержку оппозиционного политика проходят в городах на востоке страны. Кое-где они уже завершились. По оценке местного интернет-издания «Тайга.инфо», самыми массовыми были митинги в Новосибирске и Иркутске. Туда пришли несколько тысяч человек.

В Москве акция сторонников Алексея Навального еще не началась, однако, как сообщают корреспонденты «Эха», в центре города уже усилены меры безопасности, оцеплена Манежная площадь, а также ряд улиц.

