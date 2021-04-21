МИД РФ: 10 сотрудников американского посольства должны покинуть Россию до 22 мая

Сегодня заместителю посла США в РФ Барту Горману вручили ноту об объявлении 10 сотрудников посольства персонами нон грата.

Дальнейшие шаги в ответ на санкционные действия США последуют в ближайшее время, добавили в МИДе.

На прошлой неделе США ввели новые санкции, в том числе в отношении российского госдолга в связи с вмешательством в президентские выборы. Посла США Джона Салливана вызывали в Кремль, где ему настоятельно рекомендовали вернуться домой для консультаций. На днях в Госдепартаменте подтвердили, что Салливан прилетит в Вашингтон, однако через несколько недель планирует вернуться в Москву.