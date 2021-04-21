Во Владимире задержан журналист, который освещал акцию у колонии в поддержку Алексея Навального

Как сообщает проект «Апология протеста», в отделение везут сотрудника издания «Довод» Илью Косыгина. Он работал на акции 6 апреля, когда врачи и активисты собрались у ИК-2 в Покрове, в которой находился Алексей Навальный, чтобы потребовать от руководства учреждения допустить приглашенных врачей к оппозиционеру.

Недавно во ФСИН сообщили, что Навальный был переведен в стационар областной больницы для осужденных, которая находится на территории колонии номер 3 во Владимире.