Задержанному в Москве политику Владимиру Рыжкову вменяют организацию несогласованной акции

Поводом для административного протокола стал его перепост в «Твиттере» новости «Эха Москвы» от 18 апреля об акциях, сообщил «Интерфаксу» координатор организации «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников. По его словам, Рыжкова оставляют на ночь в отделе полиции до заседания суда, которое состоится завтра, в Хамовническом районном суде Москвы. Ему грозит до 10 суток ареста. Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в своем телеграм-канале подчеркнул, что Владимир Рыжков является сотрудником «Эха Москвы» и членом Общественной палаты.

Кроме того, в Москве сегодня были задержаны еще три человека. Это активист, стоявший с плакатом у кремлевской стены, и соратницы Алексея Навального Любовь Соболь и Кира Ярмыш. Как передает издание «Медиазона», Соболь утром вывели из такси и увезли, Ярмыш задержали, когда она вышла в магазин в разрешенное следователем время. Обе представительницы оппозиции проходят обвиняемыми по так называемому санитарному делу.

В целом, по подсчетам портала «ОВД-Инфо», сегодня в 30 городах были задержаны почти 60 человек. Это связано с акциями в поддержку политика Алексея Навального.