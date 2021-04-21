Уже 8 из 12 футбольных клубов, объявивших о создании Суперлиги, решили покинуть турнир

Помимо всех английских команд об этом около часа назад объявили испанский «Атлетико» и итальянский «Интер».

На третий день своего существования Суперлига осталась без двух третей своих клубов-организаторов. Хотя в миланском «Интере» при этом сообщили, что намерены и дальше стремиться улучшать футбольную индустрию. В мадридском «Атлетико», в свою очередь, подчеркнули, что клубу важна гармония с болельщиками, а тренер и игроки поддержали решение о выходе из Суперлиги.

Ночью же стало известно о том, что турнир покидают английские команды «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Челси». Некоторые из них отмечают, что инициатива создать закрытую лигу вызвала противодействие болельщиков: в их адрес даже прозвучали извинения. Накануне в Лондоне болельщики «Челси» устроили перед стадионом команды акцию протеста.

В составе Суперлиги, таким образом, формально остаются мадридский «Реал», «Барселона», «Милан» и «Ювентус». При этом глава туринского клуба Андреа Аньелли, который одновременно является вице-президентом Суперлиги, признал, что турнир без английских команд будет нежизнеспособен. Сам проект, уверяют его участники, пока не закрыт и будет реформироваться.

12 клубов из Англии, Испании и Италии ранее предлагали организовать новый европейский турнир, в том числе, для решения финансовых проблем футбольной индустрии в целом. Однако в УЕФА идею раскритиковали и пригрозили рядом запретов. Речь шла, в том числе, о возможном отлучении от национальных чемпионатов.