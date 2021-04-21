Владимир Путин выступил сегодня с посланием к Федеральному собранию

Он сказал, что Россия выступает за мир и плодотворное сотрудничество с другими государствами.

По словам президента, Россия предлагает иностранным партнерам обсудить вопросы глобальной стабильности и безопасности.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский уверен, что только Владимир Путин может решать судьбу всего мира и Украины в частности.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили о предложении Владимира Зеленского встретиться в Донбассе, однако в Кремле считают, что для подобной встречи должны быть предпосылки.

