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16:04, 21 апреля 2021

Владимир Путин выступил сегодня с посланием к Федеральному собранию

Он сказал, что Россия выступает за мир и плодотворное сотрудничество с другими государствами.

По словам президента, Россия предлагает иностранным партнерам обсудить вопросы глобальной стабильности и безопасности.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский уверен, что только Владимир Путин может решать судьбу всего мира и Украины в частности.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили о предложении Владимира Зеленского встретиться в Донбассе, однако в Кремле считают, что для подобной встречи должны быть предпосылки.



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