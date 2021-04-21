Сторонники Алексея Навального сегодня проводят акции в поддержку политика

По данным «ОВД-Инфо», по всей стране в связи с акцией уже задержаны около ста человек, в частности, в Нижнем Новгороде задержан академик РАН Ефим Хазанов. Его обвиняют в организации несогласованной акции. Хазанов останется на ночь в полиции, суд пройдет завтра. В Кемерово задержаны четыре человека, в том числе журналист «Радио Свобода» Андрей Новашов, у которого с собой было редакционное задание.

В Москве задержаны соратники Навального Любовь Соболь и Кира Ярмыш, а также политик Владимир Рыжков.

Судя по сообщениям из регионов, самая массовая акция в поддержку Навального проходит сейчас в Новосибирске. По оценке издания «Тайга.инфо», в ней участвуют около четырех тысяч человек.