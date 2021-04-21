Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, пообещал жестко отвечать на недружественные шаги других стран

По словам российского президента, попытки по любому поводу обвинять Россию превратились в своеобразный спорт: «цепляют Россию безо всяких причин, вокруг Шерхана крутятся всякие мелкие Табаки, как у Киплинга».
2021-04-21T15:32:58+03:00
2021-04-21T15:41:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:32, 21 апреля 2021
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