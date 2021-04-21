Политику Владимиру Рыжкову грозит до 10 суток ареста

Его обвиняют в организации несанкционированной акции за ретвит новости «Эха Москвы». Рыжков останется на ночь в отделении полиции, — сообщает Интерфакс со ссылкой на координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова. Официальных комментариев правоохранительных органов нет.