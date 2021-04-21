Минтруд: Около 17 млн россиян могут претендовать на единовременную выплату, обещанную президентом, для семей с детьми

По данным министерства труда, около 17 миллионов россиян могут претендовать на единовременную выплату, обещанную президентом, для семей с детьми. Выплаты по 10 тысяч рублей на каждого школьника обещаны в августе. В Минтруде уточнили, что для получения выплат нужно будет подать одно заявление либо очно, либо в электронном виде.