Президент России объявил о новых мерах поддержки россиян, в частности, семьи с детьми

В середине августа на каждого ребенка, который учится в школе, обещано по 10 тысяч рублей. По оценке министра финансов Антона Силуанова, инициативы Путина обойдутся бюджету в 400 миллиардов рублей в течение двух лет.



Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена, что Россия развивается как социальное государство. Парламенту предстоит большой объем работы по итогам послания Владимира Путина, все необходимые законы будут приняты в весеннюю сессию, добавила Валентина Матвиенко.