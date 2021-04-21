По данным ОВД-Инфо, по всей России задержаны 55 человек в связи с сегодняшними акциями в поддержку Алексея Навального

По данным проекта ОВД-Инфо, по всей России задержаны 55 человек в связи с сегодняшними акциями в поддержку Алексея Навального. В Москве задержаны соратники Навального Любовь Соболь и Кира Ярмыш, а также политик Владимир Рыжков. Он рассказал в эфире телеканала «Дождь», что его обвиняют в организации несогласованного митинга. Рыжков считает действия полиции неправомерными.

Полиция составила на Ярмыш протокол об организации несанкционированного митинга (до 10 суток ареста), Ярмыш остается в полиции, суд примет решение уже сегодня, сообщила РИА Новости ее адвокат.

Муниципальный депутат Илья Яшин рассказал «Эху Москвы», что за ним следят. Он предположил, что это сотрудники Центра по противодействию экстремизму. Яшин подчеркнул, что причины слежки ему непонятны.