Уполномоченный по правам человека утверждает, что Алексея Навального в колонии посетили гражданские врачи

По словам Татьяной Москальковой серьёзных рисков для здоровья политика якобы нет. Лечащие врачи Навального об этом ничего не знают.

Медики, как сообщила Татьяна Москалькова, посетили Алексея Навального накануне. По словам омбудсмена, которые приводит агентство РИА, это были 4 врача не из системы службы исполнения наказаний. Их имена и профиль деятельности она не уточнила. Тем не менее Москалькова уверяет, что политику предоставляют всю необходимую терапию, назначенную врачами, ему ставят капельницы. Уполномоченный по правам человека уверяет, что прямой угрозы жизни Навальному сейчас нет. Один из лечащих врачей политика, кардиолог Ярослав Ашихмин сказал Новой газете что ничего об этом не знает. Вчера он вместе с несколькими коллегами приезжал к больнице колонии во Владимире, куда политика перевели из Покрова, но попасть туда не смог. Никаких заключений врачи Навального о том, что его посещали гражданские медики не видели, сообщил Ашихмин. Около недели назад врачи Навального опубликовали его анализы и сообщили о резком ухудшении самочувствия. Допустить врача к политику ранее призвали Путина правозащитники, звезды мировой культуры, в их числе несколько нобелевских лауреатов.



Госдепартамент США ещё раз призвал российские власти допустить независимых врачей к Алексею Навальному. Вашингтон в случае отказа это сделать готов задействовать дополнительные политические средства, сказал представитель ведомства Нед Прайс.

Российский режиссер Андрей Звягинцев выступил с речью в поддержку Алексея Навального во время встречи со зрителями в Новосибирске, — сообщает издание «Тайга.инфо». Звягинцев, в частности, сказал, что его обескураживает ситуация с Навальным и он не понимает, как можно противостоять этому катку. Режиссер считает, что сейчас нужно действовать, потому что говорить абсолютно бессмысленно.

