Владимир Рыжков пойдет в Мосгордуму по 37 округу

Об этом политик заявил Эху Москвы. Дополнительные выборы в Московскую городскую Думу пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 года. Для выдвижения ему необходимо будет собрать подписи. Одномандатный округ №37 включает в себя московские районы: Академический, Гагаринский, Ломоносовский и часть Проспекта Вернадского.

Сейчас Владимир Рыжков находится в ОВД Хамовники. Он был задержан сегодня утром, ему вменяется незаконная организация противоправного митинга – (статья) 20.2. Напомним, что Владимир Рыжков – сотрудник «Эха Москвы» и член Общественной палаты Москвы.