Муниципальный депутат Илья Яшин обнаружил за собой слежку в Москве. Об этом политик сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я направлялся к себе на работу в муниципалитет Красносельского района, когда обнаружил двух странных, подозрительных мужчин в масках и неприметной одежде, которые за мной шли. Я сначала думал, что мне показалось и решил проверить: зашел в вагон метро и сразу же вышел обратно, и обратил внимание, что из соседнего вагона этот подозрительный мужчина сразу же выскочил обратно, мы с ним перекинулись парой фраз. А второй шел со мной до красной ветки метро, где я начал снимать его на мобильный телефон, и он засмущался явно и начал бегать по перрону, делая вид, что не может вспомнить, в какую сторону ему ехать. Очевидно, что это оперативную сотрудники центра по противодействию экстремизму. Правда, не очень понятно, какой смысл за мной ходить, потому что, вот, я нахожусь в муниципалитете Красносельского района на своем рабочем месте, все мои маршруты передвижения известны и публичны», – сказал он.

По всей России сегодня должны пройти митинги в поддержку Алексея Навального.