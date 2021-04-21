Королева Великобритании Елизавета Вторая заявила, что глубоко тронута добротой людей, которые выразили ей поддержку после кончины супруга принца Филиппа. Сегодня у королевы день рождения, ей исполнилось 95 лет. Этот день Елизавета проводит в Виндзорском замке в трауре по своему супругу, — сообщает Букингемский дворец.
2021-04-21T14:38:15+03:00
2021-04-21T14:38:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:38, 21 апреля 2021
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