Королева Великобритании Елизавета Вторая заявила, что глубоко тронута добротой людей, которые выразили ей поддержку после кончины супруга принца Филиппа. Сегодня у королевы день рождения, ей исполнилось 95 лет. Этот день Елизавета проводит в Виндзорском замке в трауре по своему супругу, — сообщает Букингемский дворец.