В шести округах американского штата Аризона объявлен режим чрезвычайной ситуации

Для поддержания порядка будут задействованы бойцы Национальной гвардии. Это связано с наплывом мигрантов. Местные власти обвиняют в этом администрацию президента Джо Байдена.

По данным Бюро таможенного и пограничного контроля САША, в марте на южной границе было задержано более 170 тысяч незаконных мигрантов – это максимум за последние 15 лет. Ведомство отмечает рост числа детей без родителей, которые пытаются пересечь границу.

По новым правилам, детей можно выдворять в Мексику только в сопровождении взрослых.

