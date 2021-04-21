Минпросвещения рассчитывает провести единый госэкзамен в установленные сроки, но готовится к разным вариантам событий

Министерство просвещения России рассчитывает провести единый госэкзамен в установленные сроки, но готовится к разным вариантам событий – сказал ТАСС глава ведомства Сергей Кравцов. Он напомнил, что ЕГЭ пройдет в июне с соблюдением требований Роспотребнадзора.

