По оценке министра финансов России Антона Силуанова, реализация социальных инициатив Путина обойдется бюджету в 400 миллиардов рублей в течение двух лет. Наиболее существенные ресурсы потребуются на выплаты школьникам, — добавил министр.
По оценке министра финансов РФ, реализация социальных инициатив Путина обойдется в 400 млрд руб в течение двух лет
По оценке министра финансов России Антона Силуанова, реализация социальных инициатив Путина обойдется бюджету в 400 миллиардов рублей в течение двух лет. Наиболее существенные ресурсы потребуются на выплаты школьникам, — добавил министр.