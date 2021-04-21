Уполномоченный по правам человека в России утверждает, что у Алексея Навального были четыре врача не из системы ФСИН

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова утверждает, что у Алексея Навального были четыре врача не из системы ФСИН. Они посетили политика вчера, 20-го апреля. По словам Москальковой, серьезных рисков для здоровья Навального нет. По ее данным, Навальный получает всю необходимую терапию, ему ставят капельницы.



Сторонники Навального намерены провести сегодня протестные акции в более чем ста городах России и за ее пределами. Российские власти эти акции согласовать отказались. По данным проекта ОВД Инфо, в разных городах уже задержаны 50 человек, в том числе, в Москве соратники Навального Любовь Соболь и Кира Ярмыш, а также политик Владимир Рыжков.