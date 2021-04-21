Президент США поддержал обвинительный вердикт присяжных в отношении экс-полицейского Дерека Шовена

Убившего афроамериканца Джорджа Флойда признали виновным по всем пунктам.

Прокуроры призвали присяжных верить своим глазам — и в частности, видео того, как полицейский Дерек Шовин в течение 9,5 минут душил коленом на шее прижатого к земле и закованного в наручники чернокожего Джорджа Флойда, которого задержали за попытку сбыта фальшивой 25-долларовой купюры. Несмотря на мольбы Флойда о том, что он не может дышать, Шовин продолжал душить задержанного еще почти 4 минуты после того, как тот перестал подавать признаки жизни. Прибывшие на место медики не обнаружили признаков жизни у Флойда, о чем они рассказали как свидетели в суде. Начальник полиции Миннеаполиса заявил, что действия Шовина ни в каком контексте не являются правилами действия полиции.

Адвокаты Дерека Шовина построили защиту на двух аргументах — что Джордж Флойд был физически большим человеком, поэтому действия Шовина были оправданными, и что умер Флойд от остановки сердца и передозировки наркотиками, а не от удушения. Присяжным понадобилось 10 часов на то, чтобы признать Дерека Шовина виновным по всем трем пунктам обвинения.

Как ожидается, суд вынесет приговор Шовену через два месяца.