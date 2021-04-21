Российский президент объявил о новых выплатах на детей

Родители всех школьников получат по 10 тысяч рублей. Эту меру также предлагается распространить на будущих первоклассников.

Кроме того, во время послания Федеральному собранию Путин анонсировал ежемесячные выплаты для нуждающихся беременных женщин. По словам Путина, главная задача властей – обеспечить рост реальных доходов граждан.

Росстат не опубликовал данные о реальных доходах россиян перед посланием Владимира Путина. Представители ведомства объяснили, что сбор информации потребовал больше времени и часть данных пришлось уточнять, — пишет журнал Форбс. Отмечается, что в прошлом сведения о доходах публиковались строго по графику, однако в новой версии доклада о социально-экономическом положении России, которая вышла 20 апреля, эта информация отсутствовала.