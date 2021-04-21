Акции в поддержку Алексея Навального начались на Дальнем Востоке

Несколько сотен человек, как пишет интернет-издание Znak.com, собрались в центре Владивостока. В Хабаровске митингующие начали водить хоровод по оцепленной ОМОНом площади. В Комсомольске-на-Амуре акция пока немногочисленная. То же самое в Петропавловске-Камчатском – пишет местная пресса.

По подсчетам правозащитного проекта ОВД Инфо, в более чем 20 городах в связи с акцией задержали около полусотни человек. Причем, многие задержания оказались превентивными: полицейские приходили к соратникам Навального и другим активистам еще накануне.

Обыски проходили в Нижнем Новгороде, Красноярске, в Иркутске и Санкт-Петербурге. В северной столице обыски были связаны с уголовным делом о перекрытии дорог. Его возбудили после одной из зимних акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Силовики рано утром пришли к активистам движения «Весна», к представителям либертарианской партии. Активист городского штаба Навального Илья Гантварг также сообщил, что у него начался обыск. До этого люди в форме пришли и к журналистке «Фонтанки.ру» и редактору телеграм-канала «Ротонда» Ксении Клочковой. Впрочем, интересовала следователей не сама корреспондентка, а другой активист штаба Навального Денис Кабаков, год назад он жил в этой квартире. Всего по данным «Эха Москвы в Петербурге» в преддверии сегодняшней акции в поддержку Навального в Петербурге провели более 10 обысков. Накануне вечером к десятку человек пришли полицейские с предупреждением о недопустимости участия в уличных несогласованных акциях.

В Москве этим утром задержали юриста Любовь Соболь, пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш и политика Владимира Рыжкова. Столичные силовики обнесли ограждениями некоторые центральные улицы города, перекрыли пушкинскую и Манежную площади.

Соратники Навального решили провести общероссийскую акцию в поддержку политика на фоне сообщений о серьезном ухудшении здоровья оппозиционера. Он с конца марта держит в колонии голодовку, требуя допустить квалифицированного врача.

В поддержку Навального выступали медики, правозащитники и мировое сообщество в целом.

Омбудсмен Татьяна Москалькова полчаса назад заверила, что Навальный получает всю необходимую терапию, его посетили четыре врача не из системы ФСИН, и по их словам, серьезных опасений нет.

Мировые СМИ обращают внимание на крайне опасное для жизни состояние Алексея Навального.

Издание «Цайт» публикует интервью с председателем Немецкого общества кардиологии, попросив его оценить имеющиеся данные о лабораторных анализах политика. По словам кардиолога, критический уровень калия в организме заключенного может привести к сильному замедлению сердцебиения и остановке сердца. Нельзя сказать, сколько дней или недель у него в запасе, отмечает профессор медицины, смерть может произойти в любой момент.

Автор французской «Либерасьон» уверена, что Навального «сжигают на медленном огне» и он умирает, что является прямым следствием его отравления.

Газета «Уолл стрит джорнал» пишет, что возникшее в начале года, после ареста оппозиционера, протестное движение стало крупнейшим за последнее десятилетие. Однако, одновременно с этим, указывает издание, примерно 48 процентов россиян оценивают вынесенный политику приговор справедливым.

Финская газета «Демокраати» приходит к выводу, что попытка убийства Навального и жесткое подавление оппозиции — убедительное свидетельство того, что Кремль уверенно движется в сторону единовластного государства.

Автор публикации отмечает, что примерно с 2005 года линия Кремля коренным образом изменилась, и Западу не стоит мечтать о демократической России.