Апелляционный военный суд признал законным приговор срочнику Рамилю Шамсутдинову, который расстрелял сослуживцев в воинской части в Забайкалье в октябре 2019 года. Шамсутдинов был признан виновным в убийстве 8 человек и приговорен к 24,5 годам колонии строгого режима.

Сегодня решение вступает в законную силу. Шамсутдинова в ближайшее время этапируют в колонию.