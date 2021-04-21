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13:34, 21 апреля 2021

Апелляционный военный суд признал законным приговор срочнику Рамилю Шамсутдинову

Апелляционный военный суд признал законным приговор срочнику Рамилю Шамсутдинову, который расстрелял сослуживцев в воинской части в Забайкалье в октябре 2019 года. Шамсутдинов был признан виновным в убийстве 8 человек и приговорен к 24,5 годам колонии строгого режима.
Сегодня решение вступает в законную силу. Шамсутдинова в ближайшее время этапируют в колонию.


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