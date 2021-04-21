Владимир Путин заявил, что в Белоруссии действительно готовился государственный переворот

По словам Путина, к Александру Лукашенко можно относиться по-разному, но планировать его убийство — это уже слишком. Путин также подчеркнул, что Запад никак не отреагировал на все эти события. Путин подчеркнул, что недружественные акции со стороны Запада не прекращаются и в отношении России. По его словам, Россия предлагает мировому сообществу стратегическую и глобальную стабильность, чтобы создать среду безконфликтного существования.
2021-04-21T13:32:54+03:00
2021-04-21T13:41:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:32, 21 апреля 2021
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