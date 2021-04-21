Президент России объявил о новых мерах поддержки семей с детьми во время послания Федеральному собранию

В частности, в середине августа россияне получат единовременную выплату — 10 тысяч рублей на каждого ребенка, который учится в школе.

С 1-го июля детям от 8 до 16 лет включительно из неполных семей будут платить в среднем 5650 рублей в месяц. Кроме того, Путин пообещал полностью оплачивать больничный по уходу за ребенком до 7 лет.

