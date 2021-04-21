Зеленский подписал закон, который позволяет в течение суток призвать на службу резервистов без объявления мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет в течение суток призвать на службу в армии резервистов без объявления мобилизации. Речь идет о так называемом «особом периоде».

Теперь в указанный период в любой момент могут призвать граждан, заключивших контракты о прохождении службы в военном резерве. Также вводится уголовная ответственность за уклонение от призыва в период учета и сборов. Это происходит на фоне нового обострения на территории непризнанных Луганской и Донецкой республик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении предложил российскому главе Владимиру Путину встретиться в любой точке Донбасса. Зеленский также отметил, что Украина намерена бороться за мир на этой территории. И хотя страна не хочет войны, и будет продолжать попытки решить вопрос дипломатическим путем, они всегда готовы к войне.

Первый зампред комитета по международным делам Совета Федераций Владимир Джабаров в интервью агенству ТАСС высказал уверенность в том, что в приезде Владимира Путина в Донбасс нет никакого смысла. Джабаров также считает, что таким образом президент Украины решил напомнить о себе в преддверии послания Владимира Путина Федеральному собранию.

Кремль ситуацию пока никак не комментировал.