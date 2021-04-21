На Дальнем Востоке, где уже проходят акции в поддержку Алексея Навального, начались первые задержания

В Магадане полиция отправила в автозак не менее восьми человек, сообщает региональное издание «Весьма». СМИ отмечает, что акцию в столице Колымы силовики разогнали впервые. Задержания начались после того как люди начали скандировать лозунги с критикой президента и о том, что Россия будет свободной. ОМОН действовал жёстко. По данным издания, в Магадане на акцию в поддержку Навального вышли около полусотни человек.

В Хабаровске перед началом митинга полиция задержала сотрудницу регионального штаба Алексея Навального, которая вела прямую трансляцию. Марии Нуйкиной силовики сказали, что она якобы находится в розыске, сообщает правозащитный проект ОВД Инфо. На митинге люди скандируют «Врача Навальному».

В Южно-Сахалинске на подходе к месту проведения акции в поддержку политика полицейские задержали двух человек, один из них ранее пытался согласовать акцию у местного дома культуры, пишет издание «Медиазона».

Во Владивостоке полиция и автозаки в эти минуты окружают людей, которые скандируют Свободу. В центре города много ОМОНа и полиции, которых как отмечает телеканал Дождь, привезли, в том числе, в автобусах с надписью «Дети».

О митингах в поддержку Навального по всей стране соратники политика экстренно объявили в конце прошлой недели. Решение объяснили резким ухудшением состояния политика в колонии. Первоначально акцию планировали устроить, когда на сайте Свободу Навальному зарегистрируются 500 тысяч человек.