Правозащитники зафиксировали минимальное число казней в мире за последние 10 лет

Международная организация Amnesty International сообщает, что за прошлый год было исполнено около 480 смертных приговоров. Как ни шокирует эта цифра, — отмечают правозащитники, — это на четверть меньше, чем в 2019 году и на 70% меньше, чем в 2015. Авторы отмечают, что в исследование не включены сведения о казнях в тех странах, где эти данные считаются государственной тайной, или скрываются по другим причинам.