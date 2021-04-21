Правозащитники зафиксировали минимальное число казней в мире за последние 10 лет

Международная организация Amnesty International сообщает, что за прошлый год было исполнено около 480 смертных приговоров. Как ни шокирует эта цифра, — отмечают правозащитники, — это на четверть меньше, чем в 2019 году и на 70% меньше, чем в 2015. Авторы отмечают, что в исследование не включены сведения о казнях в тех странах, где эти данные считаются государственной тайной, или скрываются по другим причинам.
2021-04-21T12:34:11+03:00
2021-04-21T12:34:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:34, 21 апреля 2021
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