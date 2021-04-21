Путин: Коронавирус остается прямой угрозой для страны

Коронавирус остается прямой угрозой для страны. Об этом в ходе послания Федеральному собранию сказал президент Владимир Путин. Он признал, что эпидемия пока не побеждена окончательно, при этом заметив, что граждане проявили выдержку, соблюдая меры предосторожности.

В России, по официальным данным, число зараженных коронавирусом превышает 4,5 миллиона, умерших более 105 тысяч.

