С июля детям от 8 до 16 лет, растущим в неполных семьях, будут платить в среднем по 5650 руб в месяц

Об этом сообщил президент, выступая с посланием к Федеральному Собранию. Кроме того, Путин предложил выплачивать беременным женщинам, которые оказались в сложных условиях, по 6350 рублей в месяц. Также президент поручил кабмину к 1 июля подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми.
2021-04-21T12:31:15+03:00
2021-04-21T12:44:52+03:00
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12:31, 21 апреля 2021
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