С июля детям от 8 до 16 лет, растущим в неполных семьях, будут платить в среднем по 5650 руб в месяц

Об этом сообщил президент, выступая с посланием к Федеральному Собранию. Кроме того, Путин предложил выплачивать беременным женщинам, которые оказались в сложных условиях, по 6350 рублей в месяц. Также президент поручил кабмину к 1 июля подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми.