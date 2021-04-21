Москве за сутки выявили почти две тысячи новых зараженных коронавирусом

Такие данные приводит оперативный штаб. В топ регионов по числу инфицированных попали Санкт-Петербург, Подмосковье, Ростовская и Нижегородская области.

Всего в России за последние сутки были подтверждены больше 8200 новых случаев заражения. За тот же период умерли 399 человек. Общее число жертв, по официальным данным, приближается к 107 тысячам.

Профессор Сколковского университета науки и технологий Георгий Базыкин в эфире «Эха Москвы» поделился мнением, что в России ожидается рост заболеваемости коронавирусом.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил об ухудшении ситуации с заболеваемостью в столице.