Владимир Путин в эти минуты должен начать выступать с посланием к Федеральному собранию

Мероприятие проходит в центре Москвы, в Манеже.

В Кремле традиционно содержание послания не анонсировали, однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что в этом году обращение к парламенту, так или иначе, будет пост-ковидным.

