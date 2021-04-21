В Москве задержаны юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш

Любовь Соболь задержали у метро Автозаводская. Политика, ранее объявившего о намерении участвовать в выборах в Госдуму, вытащили из такси. Задержания провели многочисленные сотрудники в форме, написал в твиттере адвокат Соболь Владимир Воронин. Он позже уточнил, что юриста Фонда борьбы с коррупцией привезли в ОВД Донской и держат в микроавтобусе.

В столице также задержана пресс-секретарь Алексея Навального. Это произошло у подъезда дома, как только Кира Ярмыш утром вышла в магазин в разрешённое следователем время, рассказала в твиттере её адвокат Вероника Полякова. Ярмыш находится под домашним арестом по так называемому «санитарному делу». В отношении Соболь меру пресечения недавно изменили на запрет определённых действий. Ей нельзя выходить из дома в ночное время и пользоваться средствами связи.

Напомним, Фонд борьбы с коррупцией, который российские власти считают иностранным агентом, анонсировал на сегодня по всей России новые митинги в поддержку Навального, чьё состояние в колонии резко ухудшилось. Из-за отказа допустить к нему врача политик объявил голодовку, которую держит уже 3 недели.

Силовики перед акцией провели серийные задержания сторонников Навального в 20-ти городах. Людей доставляют в полицию в основном из-за анонса в соцсетях несогласованного мероприятия, отмечает правозащитный портал ОВД-инфо. Тем временем акция в поддержку Навального уже началась на Дальнем Востоке.